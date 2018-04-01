توجيهات جديدة لبن دغر بخصوص مرتبات الجيش الوطني

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وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الاحد، بصرف راتب شهرين لمنتسبي الجيش الوطني والأمن والشهداء.
وقال بن دغر في تغريدة له على تويتر" عملاً بتوجيهات فخامة الأخ، رئيس الجمهوريّة، المشير عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهنا وزارة المالية بسرعة صرف راتب شهرين لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والشهداء.
وكانت الدائرة المالية للجيش الوطني اعلنت في الـ19 من مارس المنصرم انها سلمت شيكات صرف مرتبي شهري مايو ويونيو لجميع الدوائر والوحدات العسكرية تمهيدا لبدأ الصرف.