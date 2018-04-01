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حماس تعلن : شعبنا شيّع صفقة القرن إلى مثواها الأخير (ائمة المساجد وكابوس الاغتيالات) مأرب برس يرصد بالتاريخ عمليات الاغتيال منذ 2016 وحتى الان شاعر يمني يمتدح أصليهان ويشيد بدور النساء في مسلسل قيامة أرطغرل .. حاكم دبي يرقص فرحا بفوز الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيول ضعف احمد وصمت طارق وخيانة المؤتمريين .. الزعيم بعد 33 سنة حكم و 3 سنوات انقلاب (جثة هامدة لا يعرف مكانها ) كيفية إيقاف التطبيقات في هاتف أندرويد من الوصول إلى موقعك مسيرة غاضبة في تعز والمحافظ يترأس اجتماعا طارئا للجنة الامنية (تفاصيل) طيران التحالف يباغت الحوثيين في إب ويقصف معسكرا وتجمعا لهم في (السبرة) #صورة تحذيرات من كارثة مجاعة تهدد المدنيين في محافظة تعز الجيش يربك الحوثيين في معقلهم وطيران التحالف يفتك بتعزيزاتهم ويقتل قيادي
أبرقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتحية الخالدة لجماهير شعبنا الفلسطيني البطل الذي أثبت من جديد قدرته الهائلة على فرض حدود المعادلة وقواعد الصراع مع العدو الصهيوني.
وقالت الحركة في بيان صحفي "حصل مأرب برس" على نسخة منه، إن شعبنا أوصل رسالة قوية لكل من يتعامى عن حقوقه الثابتة، وأكد من جديد أن قضيته ليست قضية جياع، وأن مأساته ليست مأساة إنسانية فحسب، ولكنها قضية سياسية بامتياز، تآمرت فيها قوى الغدر والعدوان لاقتلاع شعبنا من دياره وأرضه.
وشددت أن عودتنا إلى بلادنا حق مقدس نمارسه اليوم بكل ما أوتينا من إرادة وقوة، ولن نتراجع عن ممارسته مهما بلغت التضحيات.
ونوهت الحركة أن شعبنا اليوم شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير، قائلة: إن الشعب هو الرقم الأصعب الذي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه أو المرور على إرادته، وهو شعب يستحق الحرية والاستقلال على كامل ترابه الوطني، فهذا قدر الله ووعد السماء.
كما زفت إلى الحور العين زمرة شهداء العودة الذين قدموا أرواحهم مهرًا للعودة ووقودًا للثورة الكبرى في أماكن الوجود الفلسطيني واللجوء في الضفة وفلسطينيي الشتات والـ48.
وتقدمت الحركة بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى الأبطال الذين صنعوا بجراحاتهم جسرًا للعودة والانتصار.