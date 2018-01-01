(ائمة المساجد وكابوس الاغتيالات) مأرب برس يرصد بالتاريخ عمليات الاغتيال منذ 2016 وحتى الان

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 369

زادات حوادث الاغتيال التي تستهدف رجال دين وائمة مساجد وخطباء في العاصمة المؤقتة عدن بشكل مخيف.

وشهد العامين الماضيين ومطلع العام الجاري 2018 عمليات اغتيال كثيرة راح ضحيتها عدد كبير من الائمة في عدن ومؤخرا انتقلت هذه الظاهرة الى حضرموت وتعز وجيمها محافظات محررة تخضع للشرعية اليمينة.

وكانت تقارير تحدثت الايام الماضية عن مغادرة العشرات من ائمة وخطباء المساجد من عدن الى دول عربية مختلفة قبل ان تنفي الاوقاف صحة ما تم نشره.

ومع نفي الاوقاف الان ان الوضع الامني مقلق ما دفع خطباء مساجد لالغاء خطب الجمعة في اكثر من مناسبة في تعبير رمزي عن استنكار جرائم الاغتيالات وتنديدا بما وصلت اليه الحالة الامنية في عدة محافظات تحديدا الجنوبية.

فيما يلي ينشر مأرب برس رصد لعمليات اغتيال الأئمة من مطلع العام 2016 وحتى مطلع العام 2018 في عدن:

– 4 يناير 2016م | اغتيال الشيخ علي عثمان الجيلاني، إمام وخطيب مسجد القادرية.

– 31 يناير 2016م | اغتيال الشيخ سمحان الراوي، إمام وخطيب مسجد ابن القيم.

– 28 فبراير2016م | اغتيال الشيخ عبد الرحمن العدني.شيخ معهد الفيوش

– 29 ابريل 2016م | اغتيال الشيخ مروان أبو شوقي.

– 5 يوليو 2016م | اغتيال الشيخ عابد مجمل، خطيب مسجد الفاروق.

– 21 يوليو 2016م | اغتيال الشيخ فائز الضبياني.بعبوة ناسفة

– 23 يوليو2016م | اغتيال الشيخ عبدالرحمن الزهري، إمام وخطيب مسجد الرحمن.

– 15 أغسطس 2016م | اغتيال الشيخ صالح حليس، إمام وخطيب مسجد الرضا.

– 10 أكتوبر 2017م | اغتيال الشيخ ياسين الحوشبي، إمام وخطيب مسجد زايد.

– 18 أكتوبر 2017م | اغتيال الشيخ فهد اليونسي، إمام وخطيب مسجد الصحابة.

– 28 أكتوبر 2017م | اغتيال الشيخ عادل الشهري، إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص.

– 5 ديسمبر 2017م | اغتيال الشيخ عبد الرحمن العمراني، إمام وخطيب مسجد الصحابة.

– 12 ديسمبر 2017م | اغتيال الشيخ فائز فؤاد، إمام وخطيب مسجد عبدالرحمن بن عوف.

– 5 يناير 2018م | نجاة الشيخ صلاح الشيباني، إمام وخطيب مسجد الفرقان.

– 18 يناير 2018م | اغتيال الشيخ أيمن بايمين، أحد أئمة جامع العادل.

– 24 يناير 2018م | اغتيال الشيخ عارف الصبيحي، إمام وخطيب مسجد الرحمة.

– 13 فبراير 2018م | اغتيال الشيخ شوقي كمادي، إمام وخطيب مسجد الثوار.

– 14 فبراير 2018م | نجاة الشيخ جلال المارمي، إمام وخطيب مسجد آل البيت.

- 14 فبراير 2018 محاولة اغتيال امام مسجد هائل بالمعلا

– 28 مارس 2018م | نجاة الشيخ ياسر العزي، إمام وخطيب مسجد ساحة الشهداء.

– 28 مارس 2018م | اختطاف الشيخ نضال باحويرث، إمام وخطيب مسجد الذهيبي.



