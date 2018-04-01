.. حاكم دبي يرقص فرحا بفوز الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيول

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رقص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، احتفالا بفوز الحصان "ثاندر سنو" بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018.

وبحسب المقطع المصور، رقص حاكم دبي فرحا أمام منصة التتويج، بعد اختتام السباق الذي يعد السباق الأغنى في العالم.

​وتصل مجموع قيمة جوائز السباق إلى 30 مليون دولار، وفقا لموقع "إرم نيوز" الإماراتي.

​ونشر ابن راشد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قال فيها "نبارك للإمارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول.. فوز مستحق.. وتنظيم عالمي مفخرة لنا.. ومركز أول لا نتخلى عنه".

ليلة عالمية مختلفة عاشتها الإمارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات.. كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة.. تستحق دولة بسرعة الامارات

​وتابع في تغريدة أخرى" ليلة عالمية مختلفة عاشتها الإمارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات.. كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة.. تستحق دولة بسرعة الإمارات هذا الحدث".



