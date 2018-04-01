لا تكثروا من تناول الأرُز.. وإلاَّ.. !

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كشفت دراسة صادرة عن باحثين في جامعة هارفرد، أن الإكثار من تناول الأرز يرفع من احتمال الإصابة بداء السكري، ولكن بنسب متفاوتة تعتمد في الأغلب على المعدل العمري للفرد.
وجاء في الدراسة، التي نشرتها مجلة التايم الأميركية، أن تناول كميات إضافية من الأرز بأنواعه، وخصوصا الأرز الأبيض، يوميا يرفع من نسبة الإصابة بمرض السكري بنسبة 10 % على الأقل.
الأرز البني عوضاً عن الأبيض:
ونقلت مجلة التايم على لسان رئيس فريق البحث ومقدم الدراسة، البروفيسور في كلية هارفرد للصحة العامة كي سن، قوله: “هناك بدائل عديدة ومتاحة للأفراد الذين يحتوي نظامهم الغذائي اليومي على معدلات كبيرة من الأرز الأبيض، وعلى رأسها الاستعاضة بالأرز البني عوضا عن الأبيض.”
كما أثبتت الدراسة، التي شملت أشخاص من الصين واليابان وأستراليا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، أن الأفراد من الأصول الآسيوية والذين يحتوي نظامهم الغذائي اليومي على كميات من الأرز، يرتفع عندهم احتمال الإصابة بداء السكري بنسبة 27 في المئة.
ونوهت الدراسة التي بنيت على أربعة ابحاث سابقة في المجال ذاته، شملت أكثر من 352 ألف شخص بين أعمار 4 و 22 عاماً، إلى وجود علاقة قوية بين الكميات المستهلكة من الأرز يومياً وتأثير ذلك على قدرة الجسم على التعامل مع معدلات السكر الإضافية في الدم.ب