مسيرة غاضبة في تعز والمحافظ يترأس اجتماعا طارئا للجنة الامنية (تفاصيل)

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -تغطيات

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تظاهر المئات من ابناء مدينة تعز في مسيرة غاضبة اليوم الاحد، تنديدا بجرائم الاغتيالات ومطالبة السلطة المحلية تحمل مسئوليتها في حفظ الامن.

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا التربوي رفيق الأكحلي ونجا من الحادثة عمر دوكم امام وخطيب جامع العيسائي حيث تعرض لإصابة خطيرة لا يزال يرقد في العناية المركزة بسببها، عقب خروجهم من صلاة الجمعة، بمنطقة الأجينات وسط المدينة.

وقال بيان صادر عن المسيرة إن الحالة الامنية التي تمر بها مدينة تعز، أصبحت مقلقة وتوشك ان تصبح وضعا كارثيا، لا يقل عن خطره عن عدوان المليشيات الغازية للمحافظة في حصد أرواح ابناء المدينة.

وأوضح البيان إن جرائم الاغتيالات فاقت خطورتها في حصد أرواح أبناء المدينة ماترتكبه المليشيات، وأصبحت تمثل رقما اكثر أهمية وقامات ذات مكانة أكثر تأثيرا.

وعبر البيان عن إدانته الشديدة لكل حوادث الاغتيالات وبالأخص ماكان يوم الجمعة الذي طال شخصيتين وطنيتين ادت الى استشهاد المناضل التربوي رفيق الاكحلي وإصابة الخطيب المستنير والداعية الحكيم الاستاذ عمر دوكم.

وقال ان تلك العملية الاجرامية مثلت تطورا خطيرا يستوجب عملا جادا في معالجة الاوضاع الامنية وبسط سيطرة الاجهزة الأمنية على كامل المحافظة وبالاخص المدينة كعاصمة المحافظة.

وشدد أن التأمين الداخلي جزء رئيسي في عملية استكمال تحرير المحافظة وشرط الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وطالبت المسيرة السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة السعي الجاد والضامن لاستكمال عملية التحرير والعمل على تطوير اداء الاجهزة الامنية واستكمال تجهيزها بما يمكنها من القيام بمهامها بالشكل المطلوب.

كما طالبت بتفعيل المؤسسات الامنية وتنفيذ حملات تعقب المجرمين والقبض عليهم لاسيما في قضية استشهاد الاستاذ الاكحلي واصابة رفيقه دوكم، والعمل على إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وسلاح الجماعات الخارجة عن اطار المؤسستين العسكرية والامنية أيا كانت.

الى ذلك حثت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماع طارئ اليوم برئاسة المحافظ الدكتور امين محمود ، الوحدات العسكرية بضبط أفرادها وعدم التهاون مع أية مخالفات ومنع مرور الدراجات النارية التي تحمل ملثمين والتعامل معها بكل حزم واستهدافها بشكل مباشر نظرا لكثرة الحوادث التي يتم ارتكابها بواسطتها.

كما ناقشت اللجنة المستجدات الأمنية والإجراءات الخاصة بتفعيل الخطة الأمنية وتفعيل اقسام الشرطة وما تم تحقيقه في ضبط مرتكبي الجرائم و والوقاية منها .

و أهاب المحافظ بأعضاء اللجنة مضاعفة الجهود واستغلال الإمكانات المتاحة والارتقاء بمستوى الأداء وتوفير الأمن وعدم التهاون مع كل من يعبث باستقرار المحافظة.. لافتا الى ضرورة إشراك مختلف الشرائح المجتمعية في ضبط الامن باعتباره مسؤولية مجتمعية.



