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طيران التحالف يباغت الحوثيين في إب ويقصف معسكرا وتجمعا لهم في (السبرة) #صورة

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص
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باغت طيران التحالف ظهر اليوم الحوثيين وقصف مواقع لهم في محافظة إب وسط اليمن.

وفي التفاصيل قالت مصادر محلية لمأرب برس ان مقاتلات التحالف استهدفت بست غارات مواقع الانقلابيين في معسكر الحمزة جنوب مدينة إب'

كما استهدفت الغارات تجمعات الانقلابيين في (وادي قرية الأصمين) بمديرية السبرة التابعة لمحافظة إب.

ولم يعرف حتى لحظة كتابة الخبر الثانية ظهرا حجم الخسائر في صفوف الانقلابيين,غير ان المعسكر المستهدف سبق وان تعرض لغارات مماثلة حيث تستخدمه المليشيات للتجنيد والدفع بتعزيزاتهم الى جبهات الضالع وتعز المجاورتين.

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