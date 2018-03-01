الجيش يربك الحوثيين في معقلهم وطيران التحالف يفتك بتعزيزاتهم ويقتل قيادي

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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لقي مجموعة من مقاتلي المليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قائد ميداني وجرح آخرون إثر تدمير طيران التحالف العربي لطقمين عسكريين في موقع كوكبان غرب خميس مران في مديرية حيدان بصعدة.

وقد سارعت المليشيات لتطويق المكان في محاولة منها لمنع معرفة عدد قتلاها.

وكانت تلك الأطقم في طريقها لدعم جبهة الملاحيظ التي تم فتحها خلال اليومين الماضيين من قبل قوات الجيش الوطني والتي احدثت ارتباكا كبيرا في صفوف المليشيات إثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش في مناطق جنوب الملاحيط والمنزالة

ومعسكر الكنب والصافية وغرب مفرق ذويب.

وتعاني المليشيات من رفض المواطنين للقتال معها في الجبهة بعد مصرع أعداد كبيرة من مقاتليها على أيدي قوات الجيش وضربات طيران التحالف ما دفع المليشيات لتصنيف الرافضين بأنهم خونة وأنه سيتم التعامل معهم وفقا لذلك.

وتشهد مديريات محافظة صعدة تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين ورفضا للانخراط في معارك الحوثيين بعد عودة مئات الجثث من جبهات القتال.



