واشنطن : البيت الأبيض يوجه اتهاما جديدا للحوثيين

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدر البيت الأبيض بيانا، اليوم السبت، يشكك فيه بالتزام جماعة "أنصار الله" بالعملية السلمية في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان له" إن الحوثيين ردوا على جهود الأمم المتحدة لاستعادة العملية السياسية في اليمن بالتهديد بشن المزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة، مثل تلك التي نفذوها (على السعودية).

وأوضح البيان، أن هجمات الحوثيين الصاروخية، تعمل على استمرار عرقلة العملية السياسية باليمن وزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد البيان، أن تصرفات الحوثيين تشكك في إلتزامهم بالعملية السلمية.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستظل ثابتة على مساعدة شركائها في الدفاع عن أنفسهم، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، ودعم عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.



