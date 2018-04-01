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واشنطن : البيت الأبيض يوجه اتهاما جديدا للحوثيين السعودية باستطاعتها سدّ حاجة العالم من الطاقة الشمسية تركيا تحشد علماء العالم إلى إسطنبول تفاصيل لقاءات المبعوث الدولي مع رؤوس الانقلاب في صنعاء ورغبات الحوثيين والشرعية بن دغر يطيح بقرارات لمسئولين وتعيينات هائلة في طريقها لكراسي وأبواب المالية الزوجة الغامضة لرئيس كوريا الشمالية... هكذا وقع الديكتاتور في غرامها صحيفة روسية: هل يطعن أردوغان روسيا مرة أخرى؟ قوات الجيش تحرر مواقع جديدة شمال البلاد حملة الكترونية تضامنا مع المخطتفين ورفضا لمحاكمات هزلية تقيمها مليشيات الحوثي #شارك غارات جوية مكثفة تستهدف تعزيزات ومواقع الانقلابيين
أصدر البيت الأبيض بيانا، اليوم السبت، يشكك فيه بالتزام جماعة "أنصار الله" بالعملية السلمية في اليمن.
وقال البيت الأبيض في بيان له" إن الحوثيين ردوا على جهود الأمم المتحدة لاستعادة العملية السياسية في اليمن بالتهديد بشن المزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة، مثل تلك التي نفذوها (على السعودية).
وأوضح البيان، أن هجمات الحوثيين الصاروخية، تعمل على استمرار عرقلة العملية السياسية باليمن وزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد البيان، أن تصرفات الحوثيين تشكك في إلتزامهم بالعملية السلمية.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستظل ثابتة على مساعدة شركائها في الدفاع عن أنفسهم، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، ودعم عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.