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واشنطن : البيت الأبيض يوجه اتهاما جديدا للحوثيين السعودية باستطاعتها سدّ حاجة العالم من الطاقة الشمسية تركيا تحشد علماء العالم إلى إسطنبول تفاصيل لقاءات المبعوث الدولي مع رؤوس الانقلاب في صنعاء ورغبات الحوثيين والشرعية بن دغر يطيح بقرارات لمسئولين وتعيينات هائلة في طريقها لكراسي وأبواب المالية الزوجة الغامضة لرئيس كوريا الشمالية... هكذا وقع الديكتاتور في غرامها صحيفة روسية: هل يطعن أردوغان روسيا مرة أخرى؟ قوات الجيش تحرر مواقع جديدة شمال البلاد حملة الكترونية تضامنا مع المخطتفين ورفضا لمحاكمات هزلية تقيمها مليشيات الحوثي #شارك غارات جوية مكثفة تستهدف تعزيزات ومواقع الانقلابيين
يرى خبراء في الطاقة أن مشروع "خطة الطاقة الشمسية 2030" سينقل السعودية من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظرا للمقومات التي تتمتع بها.
وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تركي بن سعود بن محمد، إن احتياجات المملكة من الطاقة حاليا تعادل 75 غيغاواط، وإن المشروع سيمكن السعودية من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية
وأوضح، بحسب ما نقلته وكالة "واس" اليوم الجمعة أن "المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة".
وأضاف أن "خطة الطاقة الشمسية 2030" لها العديد من الجوانب الإيجابية منها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية لاستخدامها في تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة.
وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050، وخطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية.
يذكر أن السعودية وصندوق "رؤية سوفت بنك" وقعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري على مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030"، التي تعد الأكبر عالميا في هذا المجال.