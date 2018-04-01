محمد صلاح يعادل رقم رونالدو

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أحرز نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الرقم القياسي الذي بلغه كل من وكريستيانو رونالدو روبن فان بيردسي، بعد التسجيل في مباراة انتهت بفوز فريق "الحُمر" على كريستال بهدفين لواحد.

وسجل صلاح في 21 مقابلة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثالث شخص ينجح في القيام بهذا الأمر، منذ 1992 بعد كل من رونالدو وفان بيرسي.

وكان رونالدو قد أحرز إنجازه في موسم 2007-2008، حين قاد فريقه آنذاك مانشستر يونايتد إلى الفوز بلقب "البريميرليغ".

وسجل رونالدو الذي كان اللاعب الأغلى في العالم، 31 مرة، أما فان بيرسي فأحرز 26 هدفا مع مانشستر يونايتد الذي نال اللقب في آخر موسم قاده فيه السير أليكس فيرغسون.



