ثاني اغنى رجل في العالم يكشف سر نجاحه

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف بيل جيتس الملياردير الأمريكي، والمؤسس الشريك لـ”مايكروسوفت”، عن السر الحقيقي وراء نجاحه، وهو استفادته من التعلیم الذي تلقاه في المدارس العامة بالولايات المتحدة، خلال المراحل الأولیة، ثم في المدارس الخاصة، مشیرا إلى أن هذا هو السبب وراء نجاحه في حیاته: “التعلیم الجید”.

وأشار المؤسس الشريك لـ”مايكروسوفت”، خلال جلسة حوار مع موقع “ريديت”، إلى أن المفاجأة الحقيقية هي أنه استعان بمستواه التعليمي الذي كان جیدا، خلال دراسته في المدرسة الثانوية، ليتعلم بشكل جید كتابة الشفرات الحاسوبیة، وهو في بداية العشرينات من عمره.

والتحق “جیتس” بمدرسة “لیكسايد”، عندما كان في الـ13 من عمره، التي كانت سادس أفضل مدرسة في الولايات المتحدة وقتها، وكان ينوي لاحقا الالتحاق بجامعة “هارفارد”، لكنه تسرب منها كي يؤسس”مايكروسوفت”.

يعمل حالیا على عدة أهداف من بینها أن يكون أبا ناجحا، وأن يتخلص العالم من الملاريا، والتغیرات المناخیة.



