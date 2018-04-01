مأرب برس ينطلق بحلة جديدة تتناسب مع أحدث المعايير الاحترافية ويتلائم مع كل أجهزة التصفح في العالم

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أنطلق اليوم الاحد الأول من أبريل موقع مأرب برس بحلته الجديدة , وبتقسيمات جديدة ومتناسقة تتلائم مع احتياجات المتصفح اليمني خصوصا والعربي عموما, حيث سيغطي الموقع مساحات أكبر على صعيد التغطيات الدولية والمحلية , وسيسعى إلى تقديم خدمة إخبارية متنوعة تتنوع خياراتها بين السياسة والرياضة والاقتصاد والمنوعات والتكنلوجيا ,وغيرها من الاهتمامات التي تهم المتصفحين .

وبهذه المناسبة قال رئيس تحرير موقع مأرب برس الزميل أحمد عايض " ان الحلة الجديدة لمأرب برس رٌوعي فيها أن تكون وفق أحدث التصاميم التي تكون بواجهة احترافية ومتميزة تتلائم مع جميع أجهزة التلفونات واللابتوبات والايبادات باستخدام Bootstrap و css5 وباستخدام لغات برمجية حديثة تتناسب مع متطلبات الموقع بما يساعد الزائر للموقع التصفح بكل سهوله ومرونة ، وحصوله على البيانات والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها بشكل مترابط ومتناغم .

وأضاف أنه تم برمجة "موقع مأرب برس " برمجة حديثة تتناسب مع الطريقة المطلوبة من قبل محركات البحث جوجل وغيرها ، بحيث تجعل الموقع يتأرشف بمحركات البحث بشكل سريع ومتقدم ، ويساعد ذلك ظهور جميع بياناته في الصفحة الأولى ، بإستخدام H1.H2.H3.H4.H5.H6…وغيرها.



