هكذا اجتاح اقتصاد تركيا كل اقتصاديات العالم وتصدر الأول عالميا

السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن بلاده هي الأكثر نموا اقتصاديا في العالم عام 2017.

وأضاف يلدريم في كلمة ألقاها بمؤتمر تعريفي لنظام تمويلي جديد، بولاية إزمير (غرب)، “لقد حطمنا رقمنا القياسي في تحقيق حجم النمو الاقتصادي”.

وتابع قائلاً : “تركيا تواصل نموها بخطوات ثابتة، وبتطبيق سياسات واقعية، عن طريق قطاعيها الخاص والعام

وشدد يلدريم على أنّ بلاده ستمضي قدما في تحقيق نمو مستدام في الاقتصاد، مشبها الاقتصاد بالرجل الذي يعمل بجد، فإن برد عرقه أصابه المرض.

وأوضح يلدريم أنّ النمو الاقتصاد ليس من أجل تركيا فحسب بل من أجل المنطقة برمتها، ومن أجل الشعوب المظلومة.

وأضاف: ” إنّ الكفاح الذي نبذله من أجل تحقيق نمو في الاقتصاد هو كفاح تاريخي”.

والخميس الماضي، أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال 2017.

ووفقا للمؤسسة، حقّق الاقتصاد التركي، نموا بنسبة 4.7 بالمئة في 2009، و8.5 بالمئة في 2010، و11.1 بالمئة في 2011.

وفي 2012، تمكن الاقتصاد التركي من تحقيق نمو بنسبة 4.8 بالمئة، و8.5 بالمئة في 2013، و5.2 بالمئة في 2014، و6.1 بالمئة في 2015.

ونجح الاقتصاد التركي في تسجيل نمو في 2016، بنسبة 3.2 بالمئة، رغم محاولة انقلاب فاشلة نفذتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية، منتصف ذلك العام.



