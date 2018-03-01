مشائخ مراد يرفضون الإساءة للشيخ حسين حازب

السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

عدد القراءات 653

نفى مشائخ قبيلة مراد بمحافظة مأرب، مزاعم بيان مزور منسوب لمشائخ مراد تداولته بعض وسائل الإعلام في وقت سابق تضمن اساءات للشيخ حسين علي حازب بسبب مواقفه السياسية .

واستنكر مشائخ مراد في بيان لهم حصل "مأرب برس" على نسخة منه هذا التصرف ، ووصفوه بالعمل الشنيع والمشبوه الذي يتنافى مع ابسط قواعد الاحترام والخلاف والإختلاف ، رافضين الإساءة للشيخ حسين علي حازب او اي مرادي اخر بسبب مواقفهم السياسية.

وتوعد البيان بملاحقة من يقف وراء هذا التصرف ، مؤكدا أن قبيلة مراد بوحدتها وتماسكها ستبقى الدرع والحصن الحصين لكل أبنائها بكل توجهاتهم ، والصخرة الصلبة التي يتحطم عليها آمال وطموحات الحاقدين

ودعا البيان أبناء قبيلة مراد لعدم السماح لأي انسان او حزب أو جماعة الإساءة إليهم أو لرموزهم وعاداتهم واعرافهم، مشددا على ان التوجهات والقناعات السياسية لن تغير من عادات مراد وتقاليدها.



