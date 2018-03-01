قوات الجيش تحرر مواقع جديدة شمال البلاد

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حررت قوات الجيش الوطني اليوم السبت مواقع جديدة من سيطرة المليشيات الحوثية جنوبي غرب محافظة صعدة.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن مصادر ميدانية"ان قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية جديدة في مديرية الظاهر، خاضت خلالها معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية وتمكنت من تحرير حيد الأصم، وتبة أبو عقال، ومعسكر الكمب، ومبنى مستشفى الملاحيظ الريفي".
وتخوض قوات الجيش الوطني معارك ضارية مع المليشيات على بعد كيلو متر من سوق الملاحيظ، مركز المديرية حسب ما افاد موقع الجيش.
وكانت قوات الجيش تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم، من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية.