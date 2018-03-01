طالب التحالف العربي بالتحقيق مع مدير أمن لحج .. أول شمالي في عدن يفتح ملفات الحزام الأمني للواجهة الإعلامية والدولية

السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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طالب اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشموع للصحافة أ/ سيف الحاضري من قيادة التحالف العربي بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق حول حادثة اقتحام ونهب وحرق مؤسسة الشموع التي قامت بها عناصر تابعة للحزام الأمني في عدن ولحج .

كما حمل الحاضري قيادة التحالف العربي كل ما جرى لمؤسسته قائلا "ومن منطلق مسئوليتي احمل قيادة التحالف العربي في عدن وقيادة الحزام الامني ووزير الداخلية مسئولية ماحدث ويحدث للمؤسسة .

كما طالب الحاضري في بيان تلقاه موقع " مأرب برس " بالتحقيق مع مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد الذي قال أنه "قام باقتحام مؤسسة الشموع عدة مرات كان أخرها فجر السبت , إضافة إلى ضلوعه في اقتحام المؤسسة بتاريخ ٢٢و٢٣ من مارس الحالي وكذلك التحقيق معه في عملية حرق "مطبعة الشموع " في ١ مارس.

واختتم الحاضري في بيانه قائلا " اناشد مجدداً جميع احرار العالم سرعة التدخل والاستنكار والتنديد وممارسة أقصى درجات الضغط على التحالف العربي بعدن لضبط الجناه وأحالتهم للتحقيق

وأضاف الحاضري في بيانه بالقول "ورغم دعواتنا المتكررة واستغاثتانا المحلية والدولية هاهي أطقم مسلحة تعاود الْيَوْمَ السبت الاعتداء على مبني المؤسسة وتهديد الحراسة وإجبارهم على مغادرة مبنى المؤسسة .

وأوضح البيان أن "ثلاثة أطقم مسلحة تابعة لإدارة امن لحج عاودت بمهاجمة مبني مؤسسة الشموع وصحيفة اخبار مجددا وطالبوا من حراسة المبني المغادرة فورا، محذرة اياهم بالاعتقال في حال عودة أي منهك لحراسة بنى الصحيفة ، كما قام المسلحون على تلك الاطقم بأخذ تعهداً خطيا من احد الحراس بعدم العودة لحراسة مبنى مؤسسة الشموع .

ووصف بيان مؤسسة الشموع الحادث بالقول "ان هذه الهمجية التي يمارسها مدير امن لحج صالح السيد ضد مؤسسة الشموع قد وصل حداً يوجب علي الجميع رئيساً وحكومة ومنظمات وأحزاب ومنظمات دوليه سرعة التدخل لإيقاف هذا الاجرام النازي الذي يقوده صالح السيد وقواته ضد المؤسسة .



