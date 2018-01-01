حملة الكترونية تضامنا مع المخطتفين ورفضا لمحاكمات هزلية تقيمها مليشيات الحوثي #شارك

السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -خاص

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يطلق ناشطون وحقوقيون بعد قليل الثامنة من مساء اليوم السبت، حملة تضامنية مع المختطفين الذين يحاكمون في محاكم هزلية اقامتها جماعة الحوثي المسلحة.

وقال بيان صادر عن الحملة وصل مأرب برس انها تهدف الى تعرية ما تقوم به جماعة الحوثي من اختطافات تتبعها محاكم هزلية بهدف اضفاء شرعية تلك الاختطافات والتي استهدفت الالاف من المدنيين.

وبحسب بيان الحملة فقد تم تخصيص هاشتاق للحملة تحت وسم #ابرياء_في_محاكم_باطلة ، استمرارا للحملة السابقة التي كان قد دشنها ناشطين قبل عدة اشهر.



