غارات جوية مكثفة تستهدف تعزيزات ومواقع الانقلابيين

السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي،اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت بها تعزيزات ومواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ان الغارات استهدفت تجمعات المليشيات ومواقعها على الخط بمديرية الملاجم ومنطقة فضحه بالمديرية ذاتها .

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات علاوة على تدمير اسلحة وعربات نقل وذخائر تابعه للمليشيات الانقلابية.

في السياق قصفت مقاتلات التحالف العربي ،مساء الجمعة ،مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن الغارات استهدفت مواقع المليشيا في جبل البرقة وأدت إلى تدمير رشاش 14.5 للميليشيا وسقوط عدد من القتلى والجرحى".

كما استهدفت غارة جوية ثانية مواقع للمليشيات باتجاه البرح مقبنة ،فيما استهدفت الغارة الثالثة مدفع للمليشيا في جبل جريدم بالقحيفة في مقبنة وأدت إلى تدميره و مقتل وإصابة العديد المليشيا.



