الجيش باسناد الاباتشي يقتحم مديرية جديدة في معقل الحوثيين بصعدة ويحرر معسكرا ومواقع استراتيجية (اخر المستجدات)

السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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فتحت قوات الجيش، اليوم السبت، جبهة جديدة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وتمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية واسعة حيث لا تزال المعارك مستمرة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران "الأباتشي" التابع لقوات التحالف العربي نفذت، اليوم السبت، عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش حررت "حيد الأصم" وتبة "ابو عقال"، كما تمكنت من تحرير "معسكر الكمب" مركز تجمع المليشيات، فيما تخوض قوات الجيش- حاليًا- معارك ضاريه على بعد كيلو متر من "سوق الملاحيظ" مركز مديرية الظاهر.

وبحسب المصدر فإن انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات خلال العملية العسكرية التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة (الرابعة عصرا) وسط تقدم متواصل لقوات الجيش.



