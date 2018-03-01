اختتام مخيم طبي مجاني استهدف اكثر من 6 آلاف حالة من مرضى العيون
مأرب برس - علي الدبعي.
السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 04 مساءً

اختتم في مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اعمال مخيم النور الطبي المجاني الثالث والعشرون الذي اشرفت عليه جمعية العون المباشر بالتعاون مع مؤسسة كمران للتنمية والاعمال الانسانية ووكالة الادفنتست ( ادرا ).

 المخيم الذي استمرت فعالياته خمسة ايام استهدف ما يقارب ( 6523 ) حالة مرضية خضعت كلها للفحص والمعاينة وتلقي العلاج وبعضها خضعت للعمليات الجراحية اللازمة لازالت المياه البيضاء وزراعة العدسات كما تم صرف النظارات الطبية اللازمة لعدد كبير ممن شملهم الفحص .

وياتي المخيم بحسب القائمين عليه في اطار تحقيق الاهداف السامية لمؤسسة كمران للتنمية والاعمال الانسانية الرامية الى تخفيف المعاناة الانسانية للفئات المستهدفة والمجتمع المحلي في المنطقة وما جاورها ، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة والمثمرة بين كل من وكالة الادفنتست للتنمية والاغاثة ( ادرا ) ومشروعها ايماك ( 4 ) وجمعية العون المباشر.


تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال