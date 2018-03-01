اختتام مخيم طبي مجاني استهدف اكثر من 6 آلاف حالة من مرضى العيون

اختتم في مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اعمال مخيم النور الطبي المجاني الثالث والعشرون الذي اشرفت عليه جمعية العون المباشر بالتعاون مع مؤسسة كمران للتنمية والاعمال الانسانية ووكالة الادفنتست ( ادرا ).

المخيم الذي استمرت فعالياته خمسة ايام استهدف ما يقارب ( 6523 ) حالة مرضية خضعت كلها للفحص والمعاينة وتلقي العلاج وبعضها خضعت للعمليات الجراحية اللازمة لازالت المياه البيضاء وزراعة العدسات كما تم صرف النظارات الطبية اللازمة لعدد كبير ممن شملهم الفحص .

وياتي المخيم بحسب القائمين عليه في اطار تحقيق الاهداف السامية لمؤسسة كمران للتنمية والاعمال الانسانية الرامية الى تخفيف المعاناة الانسانية للفئات المستهدفة والمجتمع المحلي في المنطقة وما جاورها ، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة والمثمرة بين كل من وكالة الادفنتست للتنمية والاغاثة ( ادرا ) ومشروعها ايماك ( 4 ) وجمعية العون المباشر.



