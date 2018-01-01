مطالبات لاصدار استمارات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة بماليزيا



ناشد اولياء امور طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 في ماليزيا الحكومة الشرعية ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وكذا وزير التربية د.عبدالله لملس بسرعة التكرم والتفضل باصدار وثائق ابنائهم حتى لا يتأخروا عاما اضافيا عن دراستهم الجامعية.

واشاروا في مناشدتهم، ان ابناءنا في الثانوية العامة المختبرين في العام الماضي 2016-2017 وجدوا معاناة كبيرة في استخراج استمارات الثانوية لمتابعة مشوارهم الدراسي والتعليمي في الجامعات الماليزية وغيرها من الجامعات في بلدان الاغتراب، كلنا امل ان تلقى هذه المناشدة استجابة سريعة وفورية حلا لهذه المشكلة وانهاءا لهذه المعاناة واستمرارا للدعم المقدم لابناء الجالية في هذا البلد الكريم.



جدير بالاشارة ان الجالية اليمنية في بلدان الاغتراب، تحضى الجالية اليمنية في بلدان الاغتراب بوجود عدد من المدارس التي تؤمن الخدمة التعليمية لابناء الجالية وماليزيا واحدة من البلدان التي استطاع ابناء الجالية اليمنية حل المشكلة التعليمية لابنائهم بصورة جيدة ومثالية، حيث اثمر التعاون بين الجانب الرسمي ورجال الاعمال وكذا جهود ابناء الجالية بتأسيس عدد من المدارس التي تمكنت من تأمين الفرص التعليمية لابناء الجالية من مرحلة الروضة وحتى الثانوية العامة، كان لوزارة التربية والتعليم حضور فعال في الادارة والاشراف على تنفيذ اختبارات المرحلة الاساسية والثانوية في هذه المدارس منذ بدايات التأسيس 2007 وحتى الان، ليس اخر هذه الجهود تكرم معالي وزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس بالحضور لتدشين اختبارات الثانوية العامة للعام الماضي 2016-2017م في ماليزيا وقد كان لهذه اللفتة الكريمة بالغ الاثر في اشعار ابناء الجالية بالدعم والمساندة من اعلى سلطة تعليمية في الحكومة اليمنية.



