الماجستير للباحث علوي ناجي السقاف الطهيفي في التربية من جامعة عدن

حصل الطالب علوي ناجي صالح السقاف الطهيفي على درجة الماجستير في التربية من جامعه عدن كليه العلوم الاجتماعيه والتطبيقيه قسم التربيه تخصص اداره واشراف تربوي .

وكانت الرسالة المقدمهدة بعنوان (مشكلات الاداره المدرسية في مدارس التعليم العام بمحافظه مأرب ) وقد طبق الباحث اداة الاستبانه على اربع مديريات من محافظه مارب كعينة للدراسة (حريب، جوبه ، مارب الوادي، مارب المدينة ) وتم قبول الرسالة بتقدير ممتاز من قبل اللجنة المشكلة لمناقشة الطالب.

من ناحية اخرى حصل الطالب محمد بن ناصر جرادان النسي من محافظة شبوة على درجة الماجستير وناقش رسالته الموسومة بعنوان ( الأدوار القيادية لمديري مدارس التعليم الساسي بمحافظة شبوة في ضوء متطلبات ادارة التغيير )

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