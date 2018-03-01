الكشف عن اسباب اندلاع حريق هائل في الحديدة وعلاقة صواريخ الحوثيين في ذلك (صور)
مأرب برس -خاص
السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 03 مساءً

التهم حريق هائل مخازن غذاء تتبع برنامج الغذاء العالمي في الحديدة غربي اليمن في ساعة متاخرة من ليل امس الجمعة.

ومع ان الرواية الحوثية للحادثة لم تتحدث عن اسباب اندلاع الحريق وقالت انه اسبابه لم تعرف' كشف مصادر مطلعة لمأرب برس سقوط صاروخين في المكان بعد ان فشل الحوثيين في اطلاقهما.

ولم تتحدث المصادر عن سقوط خسائر بشرية فيما استمرت النيران تشتعل في المكان حتى ساعات الصباح الاولى ما تسبب فس خسائر مادية كبيرة.

وفي السياق شككت مصادر امنية بمحافظة الحديدة ، بالاسباب التي تسوقها مليشيات الحوثي من ان حادثة اشتعال النيران في ميناء الانزال السمكي ، ليلة امس واندلاع حريق في مخازن تابعة للغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فجر اليوم بانها حوادث عرضية.

 واكدت المصادر بأن مليشيات الحوثي فشلت في اطلاق صاروخين بحريين كانت موجه لاستهداف بوارج التحالف قبالة سواحل الحديدة اطلقتهما من مواقع مختلفة شرق مدينة الحديدة ، وان هذه الصواريخ سقطت في المواقع التي اندلعت فيها النيران في ميناء الانزال السمكي ، وفي هناجر لمخازن تتبع مكتب الغذاء العالمي.

 واشارت بأن مليشيات الحوثي فشلت من اطلاق صاروخين بحريين ليلة امس ، وكذلك فجر اليوم وهي عادة ما تطلق الصواريخ الباليستية في مثل هذه الأوقات .

واكتفت وسائل اعلام الحوثي بالحديث عن اندلاع حريق دون الاشارة الى اسبابه.

 

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