مأرب برس ينشر تفاصيل هجوم ارهابي فاشل لعناصر انتحارية تم التنسيق له بين (داعش والحوثيين)
مأرب برس -خاص
السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 02 مساءً

كشفت معلومات عسكرية وصلت مأرب برس من محافظة البيضاء تفاصيل هجوم ارهابي لعناصر يقال انها تنتمي لما يعرف تنظيم داعش على معسكر للجيش الوطني بالتنسيق مع الحوثيين.

وفي التفاصيل احبطت وحدات من الجيش الوطني التابعة للشرعية المتمركزة في جبال "قيفة" بمحافظة البيضاء ؛مساء الجمعة محاولة هجوم شنته عناصر متطرفة تابعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي كانت على تنسيق مع جماعة الحوثي الانقلابية .

مصادر ميدانية اكدت أن رجال الجيش الوطني تمكنوا من قتل عدد من الانتحاريين الارهابيين قبل وصولهم إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة "يكلا" ؛واشتبكوا مع الاخرين بمختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة ؛ما اسفر عن مصرع جميع المهاجمين فيما أصيب عدد من افراد الجيش .

وكانت عناصر ارهابية من تنظيم داعش تتمركز جنبا إلى جنب في مواقع مجاوره للحوثيين في قيفة قد حاولت تفجير مواقع للجيش الوطني التابعة للشرعية في منطقة "يكلا" من خلال اقتحامها بعدد من الانتحاريين الارهابيين ؛قبل أن يتم التصدي لهم وقتلهم .


تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال