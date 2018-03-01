مأرب برس ينشر تفاصيل هجوم ارهابي فاشل لعناصر انتحارية تم التنسيق له بين (داعش والحوثيين)

كشفت معلومات عسكرية وصلت مأرب برس من محافظة البيضاء تفاصيل هجوم ارهابي لعناصر يقال انها تنتمي لما يعرف تنظيم داعش على معسكر للجيش الوطني بالتنسيق مع الحوثيين.

وفي التفاصيل احبطت وحدات من الجيش الوطني التابعة للشرعية المتمركزة في جبال "قيفة" بمحافظة البيضاء ؛مساء الجمعة محاولة هجوم شنته عناصر متطرفة تابعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي كانت على تنسيق مع جماعة الحوثي الانقلابية .

مصادر ميدانية اكدت أن رجال الجيش الوطني تمكنوا من قتل عدد من الانتحاريين الارهابيين قبل وصولهم إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة "يكلا" ؛واشتبكوا مع الاخرين بمختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة ؛ما اسفر عن مصرع جميع المهاجمين فيما أصيب عدد من افراد الجيش .

وكانت عناصر ارهابية من تنظيم داعش تتمركز جنبا إلى جنب في مواقع مجاوره للحوثيين في قيفة قد حاولت تفجير مواقع للجيش الوطني التابعة للشرعية في منطقة "يكلا" من خلال اقتحامها بعدد من الانتحاريين الارهابيين ؛قبل أن يتم التصدي لهم وقتلهم .



