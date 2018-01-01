ايران تدفع مليشياتها في اليمن لافشال جهود السلام بهجمات صاروخية والجديد اعتراض صاروخ في نجران
مأرب برس-خاص
السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 02 مساءً

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا في سماء نجران اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران.

فيما زعم الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران.

وزادت الهجمات الصاروخية الحوثية خلال الايام الماضية ما فسره مراقبون تحدثوا لمأرب برس محاولة ايران عبر مليشياتها في اليمن لافشال اي جهود سلام واطالة امد الحرب.

وتزامنت تلك الهجمات مع زيارة يجريها المبعوث الاممي الى صنعاء التقى فيها قيادات في الجماعة الانقلابية ومسئولين في حكومتهم غير المعترف بها.

 

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