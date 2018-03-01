دبابة حوثية تدهس 12 مواطناً في البيضاء



سجلت محافظة البيضاء (وسط اليمن) جريمة حوثية جديدة تمثلت في دهس سيارة كان يستقلها 12 شخصاً.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء في بيان مقتضب له، نشره على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «سيارة المواطن سيف محمد علي العربجي تم دهسها من قبل ميليشيات الحوثية يوم الخميس بدبابة من نوع (بي إم بي) بنقطة أحرم في رداع، وأدى ذلك إلى وفاة 7 مواطنين يمنيين؛ وهم: سيف محمد علي العربجي، ولطف سيف محمد علي العربجي، ومبخوت القيشاني العربجي، وصاعق محمد وسيع، وصالح محمد وسيع، ومعين علي المقروم ومرداس محمد علي العربجي». كما ذكر المركز إصابة «5 مواطنين آخرين وما زالت حالاتهم خطرة جداً».



