البيت الابيض يكشف عن الطرف المعطل للعملية السياسية باليمن
مأرب برس-وكالات
السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 08 صباحاً
 

 
أكد البيت الأبيض، أن الحوثيين يعطلون العملية السلمية في اليمن، بتصعيد الأعمال العدائية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له، أن الحوثيين ردوا على مساعي الأمم المتحدة لإعادة تفعيل العملية السياسية بالتهديد بمزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة تشكك في التزامهم بعملية السلام، حسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتابع: إن إجراءات الحوثيين تشكك في التزامهم بعملية السلام، وتثبت مجددا أن الحرس الثوري الإيراني يواصل تعطيل العملية السياسية وتصعيد الأعمال العدائية، وزعزعة استقرار المنطقة بتزويد الحوثيين وغيرهم بالسلاح.


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