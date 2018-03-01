لهذا السبب أنفجر اروغان غاضبا على فرنسا وهكذا وبخهم
مأرب برس - الأناضول
السبت 31 مارس - آذار 2018 الساعة 01 صباحاً

 

في أول رد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم على استضافة فرنسا أعضاء مجموعة إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” قال " إنّ استضافة وفد من منتسبي التنظيم الإرهابي على مستوى رفيع يوم أمس هو عداء صريح لتركيا.

واضاف أردوغان: إن بيانا يتضمن كلاما عن وساطة بين تركيا و “قسد” (ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية) يتعدى حدود صلاحيات قائله , مضيفا " من أنتم لكي تتلفظون بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي؟”

واضاف الرئيس التركي: آمل ألا تطلب فرنسا مساعدتنا عندما تكتظ (مُدنها) بالإرهابيين الفارين من سوريا والعراق.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون، وعد قيادات من ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية”، الخميس، بإرسال قوات فرنسية إلى منبج لقتال تنظيم “داعش” وإيقاف تركيا عن التقدم في الشمال السوري.

وأفادت وكالة “فراس برس” بأن الرئيس الفرنسي “استقبل أعضاء مجموعة إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” المتسترين تحت اسم “قوات سوريا الديمقراطية”.

وقال قصر الإليزيه إن “ماكرون عرض التوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، وأكد دعم باريس للاستقرار شمالي سوريا”.

وأعرب ماكرون خلال اللقاء عن أمله في “بدء حوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي”، بحسب البيان.

 

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة العالم
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال