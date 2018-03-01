لهذا السبب أنفجر اروغان غاضبا على فرنسا وهكذا وبخهم

في أول رد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم على استضافة فرنسا أعضاء مجموعة إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” قال " إنّ استضافة وفد من منتسبي التنظيم الإرهابي على مستوى رفيع يوم أمس هو عداء صريح لتركيا.

واضاف أردوغان: إن بيانا يتضمن كلاما عن وساطة بين تركيا و “قسد” (ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية) يتعدى حدود صلاحيات قائله , مضيفا " من أنتم لكي تتلفظون بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي؟”

واضاف الرئيس التركي: آمل ألا تطلب فرنسا مساعدتنا عندما تكتظ (مُدنها) بالإرهابيين الفارين من سوريا والعراق.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون، وعد قيادات من ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية”، الخميس، بإرسال قوات فرنسية إلى منبج لقتال تنظيم “داعش” وإيقاف تركيا عن التقدم في الشمال السوري.

وأفادت وكالة “فراس برس” بأن الرئيس الفرنسي “استقبل أعضاء مجموعة إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” المتسترين تحت اسم “قوات سوريا الديمقراطية”.

وقال قصر الإليزيه إن “ماكرون عرض التوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، وأكد دعم باريس للاستقرار شمالي سوريا”.

وأعرب ماكرون خلال اللقاء عن أمله في “بدء حوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي”، بحسب البيان.



