تركيا الأولى بين مجموعة العشرين في النمو الاقتصادي
مأرب برس-الأناضول
الجمعة 30 مارس - آذار 2018 الساعة 11 مساءً

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده حققت نموا بنسبة 7.4% في 2017، لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث النمو بين دول مجموعة العشرين التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي.

 وقد حقق الاقتصاد التركي حسب وكالة "الأناضول"، نموا بلغ ثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو كالصين والهند.

 ونقلت الوكالة عن مؤسسة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الاقتصاد التركي حقق نموا نسبته 5.4% في الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي، و11.3% في الربع الثالث من العام نفسه.

 كما حقق إجمالي الناتج المحلي زيادة في الربع الأخير من العام المنصرم قدرها 7.3%، ليصبح نمو الاقتصاد التركي في نهاية العام 7.4%.

 في حين، حققت إيرلندا أعلى نسبة نمو بين البلدان الأوروبية بواقع 7.8%، تلتها تركيا بنسبة 7.4%، ورومانيا بنسبة 7%، فيما جاء سجلت هولندا 3.1%، وألمانيا 2.2%، وفرنسا 1.8%، وبريطانيا 1.7%.


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