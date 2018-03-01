فنانة إباحية تقود الرئيس الأمريكي إلى المحاكم الأمريكية والقضاء يرد

نظرت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الجمعة، طلب ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، استجواب الرئيس دونالد ترامب.

حيث رفضت المحكمة طلب دانيالز استجواب ترامب والتعجيل بعقد جلسة للنظر في دعوى قضائية تطلب فيها إنهاء اتفاق يطالبها بالتزام الصمت إزاء علاقة حميمة تقول إنها ربطتها به، بحسب “رويترز”.

وأعلن القاضي إس. جيمس أوتيرو، في لوس أنجلوس، أن طلب دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، استجواب ترامب ومحاميه مايكل كوهين، سابق لأوانه لأنهما لم يطلبا رسميا حتى الآن النظر في مزاعمها.

وصرح مايكل أفيناتي محامي دانيالز عبر حسابه على موقع “تويتر” “هناك احتمال كبير أن توافق المحكمة في نهاية المطاف على طلبنا بإجراء تحقيقات ومحاكمة”.

وكانت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، تحدثت أثناء حلولها في برنامج “60 دقيقة”، على شبكة “سي بي إس” الأمريكية، وللمرة الأولى، عن علاقتها الجنسية بدونالد ترامب في عام 2006.

وقالت دانييلز، يوم الأحد، خلال مقابلة في البرنامج: “كنت في كراج السيارات الخاص بالنادي الرياضي مع ابنتي الصغيرة، حين اقترب مني رجل وقال: “دعي ترامب وشأنه، إنسي الأمر”، ثم نظر إلى الفتاة الصغيرة وتابع: “طفلة جميلة، من المؤسف أن يحدث شيء ما لأمها”.

وبالإجابة عما إذا كانت علاقة بترامب جاوبت دانييلز:”نعم، حدث ذلك في العالم 2006، عندما كان يدير الرئيس الأمريكي الحالي برنامجا تلفزيونيا، وحدث ذلك برضى الطرفين”.

ويحاول محامي الدفاع عن ترامب الحصول على تعويضات تصل إلى 20 مليون دولار من دانييلز، قائلا إنها خرقت الاتفاق الموقع عام 2016 قبيل الانتخابات الرئاسية والمتضمن عدم الكشف عن أي معلومات عن العلاقة، وقبضت مبلغ 130 ألف دولار.



