ولي العهد السعودي: سنحارب إيران في هذا الموعد
مارب برس - خاص
الجمعة 30 مارس - آذار 2018 الساعة 06 مساءً

 

  

طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتصعيد الضغط على إيران الداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن ، مشيرا إلى أن البديل عن العقوبات الاقتصادية والضغط السياسي هو المواجهة العسكرية المباشرة, وتأتي هذه المطالبة بعد إمطار الحوثيين للسعودية بعشرات الصواريخ الباسلتية التي كلها مصدرها إيران .

جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أمس الخميس 29 مارس / آذار.

وأضاف ابن سلمان: “يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على إيران اقتصاديا وسياسيا، لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة”، مضيفا: “العقوبات ستكون أداة ضغط على النظام الإيراني”.

وتابع ولي العهد السعودي: “يجب أن ننجح في تجنب الحرب مع إيران”، مضيفا: “إذا لم ننجح في ذلك، فإنه من المرجح أن تندلع الحرب خلال 10 إلى 15 عاما من الآن”.

وتنتقد السعودية اتفاق إيران النووي، الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى عام 2015، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه ساهم في رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي أثقلت الاقتصاد الإيراني مقابل وضع حدود لأنشطتها النووية.

وتأزمت العلاقات السعودية مع إيران في الآونة الأخيرة بسبب اتهام الرياض لطهران بالتدخل في شؤون الدول العربية، وتحث الرياض العديد من الدول العربية والأفريقية على تقليص العلاقات الثنائية مع إيران.

 

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