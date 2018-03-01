الإعلامية اليمنية منال القدسي تتألق في منتدى ثقافي بمصر
مأرب برس - القاهرة - خاص
الجمعة 30 مارس - آذار 2018 الساعة 05 مساءً

 

استضاف صالون الأوبرا الثقافي أربعة من المبدعات العربيات , تم اختيارهن من عدة دول عربية ساهمن بإبداعاتهن فى إثراء الساحة الثقافية ببلادهن، تحت عنوان «مبدعات عربيات» ضمن احتفالات الأوبرا بيوم المرأة العالمى.

المبدعات هن الشاعرة والإعلامية اليمنية منال القدسى ومغنية الأوبرا إيمان مصطفى والمطربة زينب بركات من مصر، والكاتبة العراقية سارة السهيل، والتشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف، .

وفي اللقاء أثرت الكاتبة والشاعرة اليمنية منال القدسي النقاش الذي دار حول أهم قضايا المرأة العربية واهتماماتها الإبداعية والإنسانية ودورها فى دعم الوطن وتقريب الثقافات بين أبناء العرب، والأطر التراثية التى تربطهن، فضلا عن مناقشة التجارب الشخصية لهن ووصولهن إلى النجاح بمجالات العمل الثقافى والإنسانى.

ونجحت المبدعة منال القدسي بإطلالتها المتميزة وطرحها الرزين في لفت أنتباه الحضور بمشاركتها التي وصفت بالقيمة .

يشار إلى أن الإعلامية منال طاهر القدسي، أديبة وشاعرة، سبق أن عملت في أكثر من محطة تلفزيونية، وهي مراسلة لعدد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والمحطات الإذاعية في اليمن، ولديها كتاب تحت الطبع يحوي بين دفتية باكورة قصائدها الشعرية بعنوان (أوراق عمري الخريفي).

 


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