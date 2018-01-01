سابقة خطيرة في تعز تحدث لأول مرة
مأرب برس -خاص
الجمعة 30 مارس - آذار 2018 الساعة 05 مساءً

شهدت مدينة تعز ظهر اليوم الجمعة عملية اغتيال قتل فيها تربوي فيما نجا امام مسجد .

وفي التفاصيل نجا عمر دوكم خطيب جامع العيسائي في حي الاجينات بمدينة تعز من محاولة اغتيال بعد الانتهاء من صلاة الجمعة حيث كان خارجا من مسجده .

ونقل دوكم إلى المستشفى بعد اصابته بعدة طلقات نارية في جسده 'فيما قتل زميله التربوي رفيق الأكحلي الذي كان الى جواره.

مصادر طبية في المدينة اكدت لمأرب برس تعرض إمام جامع العيسائي في تعز عمر دوكم لاصابة خطرة، برصاص مجهولين في حي اللجينات وسط مدينة تعز.

وهي المرة الاولى التي يتم فيها استهداف امام مسجد وخطيب جمعة في تعز ' حيث تشهد العاصمة عدن ومحافظات كحضرموت عمليات مماثلة ومتكررة تستهدف رجال الدين وائمة المساجد.

وتثير حادثة تعز ومثيلاتها في عدن ومحافظات اخرى التساؤلات حول من يقف ورائها ومن هو المستفيد.


تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال