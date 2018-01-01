سابقة خطيرة في تعز تحدث لأول مرة

شهدت مدينة تعز ظهر اليوم الجمعة عملية اغتيال قتل فيها تربوي فيما نجا امام مسجد .

وفي التفاصيل نجا عمر دوكم خطيب جامع العيسائي في حي الاجينات بمدينة تعز من محاولة اغتيال بعد الانتهاء من صلاة الجمعة حيث كان خارجا من مسجده .

ونقل دوكم إلى المستشفى بعد اصابته بعدة طلقات نارية في جسده 'فيما قتل زميله التربوي رفيق الأكحلي الذي كان الى جواره.

مصادر طبية في المدينة اكدت لمأرب برس تعرض إمام جامع العيسائي في تعز عمر دوكم لاصابة خطرة، برصاص مجهولين في حي اللجينات وسط مدينة تعز.

وهي المرة الاولى التي يتم فيها استهداف امام مسجد وخطيب جمعة في تعز ' حيث تشهد العاصمة عدن ومحافظات كحضرموت عمليات مماثلة ومتكررة تستهدف رجال الدين وائمة المساجد.

وتثير حادثة تعز ومثيلاتها في عدن ومحافظات اخرى التساؤلات حول من يقف ورائها ومن هو المستفيد.



