القوات الإماراتية والسعودية تشن غاراتها الجوية على نهم وتدك أهدافها وعلى الساحل الغربي .. كشف الحصاد

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية غارات جوية مركزة استهدفت المليشيات الحوثية في جبهة الميمنة بمديرية نهم، حيث نجحت الغارات في تدمر أربعة أطقم محملة بالذخائر والأفراد ومصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي لليمن.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه إضافة إلى استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي في مزارع تابعة لمديرية التحيتا مما أسفر عن مصرع العشرات منهم في ضربات نوعية وقاسمة أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرهم ..

كما دمرت المقاتلات آليات ومركبات عسكرية محملة بالذخائر والأسلحة في مناطق الفازة والمغرس بجبهة الساحل الغربي لليمن.



