مصادرنا تكذب البنتاغون : (ضحايا القصف الامريكي يوم امس في البيضاء ليسوا من عناصر القاعدة)
مأرب برس -خاص
الجمعة 30 مارس - آذار 2018 الساعة 04 مساءً

نفت مصادر قبلية ان يكون ضحايا القصف الامريكي يوم امس في البيضاء هم من عناصر تنظيم القاعدة.

وقالت المصادر ان ما صدر عن البنتاغون غير صحيح ..مؤكدة في حديث لمأرب برس بأن الضحايا مدنيين.

وامس الخميس قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن مقاتلة أمريكية بدون طيار قصفت سيارة لمدنيين في مديرية الصومعة.

وأكدت المصادر مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين جراء استهداف سيارة من آل "المنذري" في الطريق الرئيسي بمنطقة "العقلة".

وذكرت المصادر أن سالم محمد المنذري ومحمد صالح المنذري وعبدالله صالح المنذري قتلوا فيما أصيب ناصر أحمد المنذري وعادل محمد المنذري.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة قصفت على مشارف مركز مديرية الصومعة.

اما وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فكانت قد اعلنت عن مقتل أربعة من عناصر القاعدة في ضربة نفذتها القوات الجوية الأمريكية في اليمن.

وقال البنتاغون في بيان: "الضربة وجهت لفرع القاعدة في اليمن، والذي يعرف بـ(القاعدة في الجزيرة العربية)، بالقرب من محافظة البيضاء".

وذكر البيان أنه "لم يصب أي مدني في الضربة، وأن الغارة هي السابعة من نوعها هناك خلال الشهر الجاري".


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