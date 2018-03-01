لأول مرة .. السعودية تكشف خط سير الصواريخ الحوثية (لا تتحرك من ايران ويتم نقلها على متن هذه السفينة)

تواصل السعودية تقديم الادلة على تورط ايران بتزويد جماعة الحوثيين في اليمن بصواريخ بالستية، حيث ذكرت السعودية رواية جديدة لخط سير تلك الصواريخ التي نفت إيران مجددا أية مسؤولية لها عن تلك الصواريخ.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إن الصواريخ التي تُهرّب إلى اليمن "لا تبدأ رحلتها من إيران بل من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت".

وأوضح المالكي أن تلك الصواريخ "يتم نقلها من الضاحية الجنوبية في بيروت عبر سوريا ثم إلى إيران ثم يتم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما يسمى القارب الأم أو السفينة الأم إلى اليمن".

وقال المالكي إن ميناء الحديدة اليمني أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ البالستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن، مضيفا أن البحرية الأميركية والأسترالية والفرنسية احتجزت عددا من السفن المحملة بالأسلحة وهي في طريقها إلى اليمن.

على الجانب الآخر، نفى المندوب الإيراني في الأمم المتحدة ما جاء في رسالة نظيره السعودي في المنظمة الدولية من اتهامات لطهران بشأن إطلاق الصواريخ على السعودية أثناء ما سماه العدوانَ العسكري السعودي على اليمن.

وقال المندوب الإيراني إن بلاده لم تهرب أي صواريخ أو أسلحة أو معدات عسكريةٍ إلى اليمن بما يناقض قراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231، ونفى كل ما ورد من اتهامات لها في هذا الصدد.



