قم بفحص كفاءة وسرعة الإنترنت عند عبر إستخدام تطبيقات

خدع ونصائح تقوية إشارة الإنترنت عبر الواي فاي

من العجيب أننا منذ عشر سنوات فقط كنا نتخيل أن الإنترنت لدينا سريع جدا ، والأعجب أنه منذ 20 عاما كانت طريقة الولوج عبر الإنترنت هي بإستخدام خط التليفون "Dial-in" والذي كان لا يتخطى سرعة التحميل 28 كيلو بيت في الثانية ، وبالتأكيد أصبحت السرعات العالية في الإنترنت واضحة ، ويتضح بسهولة أي عطل أو مشكلة بالإنترنت وخصوصا الإنترنت اللاسلكي لهذا تعالا لتعرف بعض الخطوات والنصائح المفيدة لزيادة سرعة الانترنت.

إعادة ضبط الراوتر

العديد من الناس قد لا يفهمون طبيعة المدخلات والمخرجات الخاصة بالرواتر ولماذا قد يعطل الرواتر عن العمل ، ولكن هنالك حل مشترك لأغلب الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الحاسب والتابلت ، يوجد بهذه الأجهزة برمجيات ثابتة يتم زرعها وتثبيتها بهذه الأجهزة وبالتأكيد هذه البرمجيات قد لا تتمتع بالمثالية الكاملة ، لذلك قد يحصل تلف في المعلومات الموجودة بالأجهزة وعليك في هذه الحالة عمل إعادة ضبط للراوتر "Reset"

خد وقتك الكافي للتعرف على الأماكن التي بها إشارة إنترنت قوية والأماكن الضعيفة الإشارة يمكنك تحميل تطبيق " NETGEAR WiFi Analytics app" عبر جوجل بلاي مجانا ، حصولك على المعلومات سيجعلك قادرا على إتخاذ القرارت المبنية على معلومة واقعية بدلا من القيام بالاجتهاد والتخمين لتحسين قوة الإشارة .

يمكنك أيضا قياس سرعة الإنترنت لديك عبر إستخدام تطبيق "Speed test" من جوجل بلاوي للتأكد من أنك تحصل على أفضل خدمة مستحقة من مزود خدمة الإنترنت خاصتك .

إيجاد أفضل موقع للرواتر

الحوائط والأبواب والمنازل والأساسات وكل ما يقف في طريق الإشارات المنبعثة من الراوتر ستؤثر على الأداء وعلى مدى قوة الإشارة التي تصل للمستخدم ، والجيد في الأمر أن هذه الأيام لم تعد المنازل والبيوت على مستوى سمك الحوائط والجدران القديمة والتي كانت أضخم وأشد سمكا مما عليه الآن ، لأن الحوائط والمنازل الآن أقل سمكا وتكلفة في البناء ، وليس هذا موضوعنا لكن في الحقيقة يجب عليك إختيار مكان مناسب للراوتر بعيدا عن الأماكن المخبأة أو الزوايا المحاطة بالجدران، كل ما عليك فعله هو إيجاد موقع في منتصف المنزل ، والقيام بجعل الأنتة عمودية على الأخرى بحيث يشكلان زاوية مقدارها 90 درجة .

إزالة أسباب تداخل الموجات

الهواتف اللاسلكية والميكرويف والشاشات الصغيرة وكل الأجهزة التي قد تصدر موجات تتداخل مع موجات الواي فاي لذلك حاول على قدر الإمكان إبعاد الرواتر خاصتك عن جميع الأجهزة الإلكترونية .

تحديثك للراوتر مهم جدا

لا يتم تصنيع جميع أجهزة الرواتر بنفس المكونات أو بنفس الإمكانات ، فهي تماما مثل الهواتف الذكية متفاوتة في الإمكانات والجودة والتكنولوجي المقدمة من منتجي هذه الأجهزة يتم تطويرها سنويا، العجيب أننا قد ننفق الكثير من الأموال على الهواتف الذكية والحواسب الجديدة وربما في السماعات والرفاهيات وحينما نقوم بشراء راوتر ندفع أقل أموال ، بالرغم أنه من الأجهزة أيضا والتي يتم تطويرها مع الوقت .

تحديث البرنامج الداخلي للراوتر

في بعض الأحيان قد يكون هنالك مشاكل بالراوتر الذي قمت بشراؤه، وهذه المشاكل في البرامج المثبتة بالراوتر سهل جدا التعامل معها فقط بتحديث الرواتر عن طريق الويب السايت الخاص بالمصنع ، لذلك دائما قم بمتابعة آخر التحديثات للمنتج أو مصنع الراوتر وأتبع التعليمات الخاصة بتحديث الراوتر.



