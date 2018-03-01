افتتاح مركز لإيواء 100 أسرة نازحة شرقي صنعاء
مأرب برس- متابعات
الجمعة 30 مارس - آذار 2018 الساعة 02 مساءً
 



افتُتح في العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس، مركز موّلته الحكومة الكويتية لإيواء 100 أسرة نازحة؛ من خلال تسكينهم في وحدات مؤقتة.

وتتكوّن الوحدات السكنية من غرفتين ومطبخ وحمّام وقاعة، إلى جانب إدارة ومخازن، ومرافق عامة، ومسجد، ومساحة صديقة للأطفال، وخزانات مياه شرب، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال محافظ صنعاء، اللواء عبد القوي شريف: إن المركز "سيخفّف الأعباء عن 100 أسرة اضطرّتها المليشيا الحوثية إلى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة والهمجية".

وأعرب شريف عن شكر السلطة المحلية في صنعاء لدولة الكويت لما تقدّمه من مساعدات إنسانية قيّمة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود قرابة مليوني نازح يمني جرّاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وخلّفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية كارثية، وأدّت إلى إغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعدّ من أفقر دول العالم.

وإلى جانب مقتل الآلاف وتشريد ملايين آخرين، تفشّت الأوبئة في أوساط الأطفال، إضافة لسوء التغذية الذي يعاني منه أكثر من 400 ألف طفل، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومؤخّراً بعثت الأمم المتحدة باستغاثة هي الكبرى في العالم لتقديم المساعدات العاجلة للملايين من سكان البلد الذي أوقفته الحرب على شفا المجاعة.

وأكّد أمين عام المنظمة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن "إنهاء الصراع الدائر في اليمن هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية الراهنة"، مشدّداً على الحاجة إلى "إبقاء جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام السلع والمواد الإنسانية والتجارية".

وقال الأمين العام في بيان: إن "أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الإغاثة الإنسانية أو المساعدة في مجال توفير الحماية، ومن ضمن ذلك مليونا نازح بسبب الصراع".

 

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