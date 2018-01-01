وفاة راكبين على طائرة الخطوط اليمنية قبل هبوطها بمطار القاهرة



شهدت الطائرة اليمنية القادمة من عدن إلى القاهرة الخميس، وفاة راكبين يمنيين الجنسية إثر تعرضهما لوعكة صحية قبل الهبوط بساعة، أثناء تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، وتم إنزالهما من الطائرة ونقلهما إلى المستشفى وإبلاغ السفارة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تلقى برج المراقبة إشارة من قائد الطائرة اليمنية، رحلة 600 القادمة من عدن، يطلب تجهيز سيارتين إسعاف لنقل جثمانين ليمنيين الجنسية فارقا الحياة على الرحلة، لإصابتهما بوعكة صحية، كانا فى طريقهما للقاهرة للعلاج من عدة أمراض، الأول على، ع "57 عاما" والثانى عبدالله، ص "56 عاما".









