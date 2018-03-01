كيف تجعل هاتفك يشحن بطريقة أسرع؟

بطاريات الهواتف الذكية الضعيفة هي أكثر مشكلة شائعة في العالم .. تلك الأجهزة التي دائمًا ما ينفد شحنها كُلما كان احتياجك لها أكبر! شحن هاتفك مسبقًا يبدو هو الحل المنطقي لتلك المشكلة، لكن ملء بطارية هاتفك المُصنعة من الليثيوم لن يكون بالحل السريع.

تحدثنا في السابق عن طُرق لتحافظ على بطارية الهاتف عندما لا تجد شاحن بالقرب منك

لكن الآن سنتحدث عن عدة خدع سريعة لشحن الهاتف ولا يوجد لديك سوى 5 دقائق للتواجد على باب المنزل:

1- وضع الطيران AirPlane mode

أسهل طريقة لتسريع عملية الشحن هي تفعيل ميزة وضع الطيران في هاتفك قبل توصيل الشاحن. الذي يحدث أن تلك الميزة تقوم بإغلاق جميع خدمات الإتصال: الخلوية والبلوتوث والراديو والواي فاي والتي تقوم باستهلاك الطاقة خلسة في الخلفية حتى عندما لا تستخدم الهاتف.

سواء كنت على نظام تشغيل أندرويد أو آبل أو ويندوز موبايل تستطيع تفعيل وضوع الطيران بالضغط على الإعدادات الموجودة في الصفحة الرئيسية Home screen

ثم تقوم باختيار وضع الطيران ومن ثم تبديل الحالة إلى تشغيل أو ON

عند تفعيل وضع الطيران ستظهر أيقونة طائرة صغيرة أعلى شاشة الهاتف

تشغيل وضع الطيران يعني أنك لن تستطيع إرسال أو استقبال أية مكالمات أو رسائل نصية أو استخدام إنترنت الهاتف أو نظام تحديد المواقع إلى أن تقوم باستعادة إعدادات الهاتف العادية. لكن هذا الوضع سيساعدك في شحن الهاتف أسرع وأيضًا في الانتباه لنصائح والدتك بعدم إجراء مكالمات وهاتفك على الشاحن! (على الأقل لو كنت تستخدم شاحن - مُقلد - غير ذلك أنت غالبًا في أمان)

2- شواحن الحائط أم اليو إس بي؟

عندما يتعلق الأمر بطريقة شحن الهاتف فإن شواحن الحائط الأصلية التي تأتي مُغلفة مع هاتفك تكون الاختيار الأمثل

فشواحن الحائط لديها " أمبير" أقوى بكثير من منافذ اليو إس بي الموجودة في أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب، والشواحن الأصلية التي تُصنِّعها شركة الهاتف ستعمل بالطبع أفضل بكثير من الأخرى المُقلدة أو الرخيصة.

كُن حذرًا : الشواحن المُقلدة ارتبطت بحوادث مؤكدة من الصدمات الكهربائية و ارتفاع الحرارة . لذلك نحن ننصح بتجنب تلك النوعية والاعتماد فقط على الشواحن الأصلية المُصدق عليها من مُصنِع الهاتف.

وبينما شواحن الحائط هي الأفضل، فإنه في بعض الأوقات يكون مُريحًا استخدام منفذ اليو إس بي في الكمبيوتر الشخصي.

الجانب السلبي وقتها أن الطاقة التي تخرج من مخرج ال يو إس بي تكون أقل بكثير

مما يؤدي إلى إبطاء وقت الشحن بشكل كبير والذي قد يصل إلى ساعات لملء بطارية الهاتف الفارغة.

إذا كنت تعتمد بشكل أساسي على جهاز الكمبيوتر لإبقاء هاتفك الذكي مشحونًا . يمكنك إيجاد حل لتلك الطريقة البطيئة .. تقوم بتحفيز الطاقة الخارجة من جهاز الكمبيوتر وتقليل وقت عملية الشحن إلى النصف تقريبًا. كاستخدام Dr Charge، كما يُمكنك أيضًا اختيار كابلات مزدوجة مُصممة خصيصًا لشحن هاتف واحد عبر فتحتين يو إس بي وبالتالي تجميع الطاقة وتقليل وقت الشحن.

أما إذا كُنت من مُستخدمي آيفون ولديك إصدار جديد من أجهزة ماك بوك أو آي ماك المكتبية فإن تلك الأجهزة سوف تتعرف على هاتفك ماركة " آبل" تلقائيًا عند توصيله .. وستقوم بزيادة الطاقة الواصلة إلى الجهاز وتسريع الشحن بشكل عبقري !

3 - الشواحن السريعة

إذا كان شاحن هاتفك الأصلي لا يؤدي وظيفته المطلوبة بسرعة كافية، قد يكون هاتفك متوافق مع إكسسوارات الشحن السريع مثل شاحن إتش تي سي السريع أو الشاحن السريع اللوحي لسامسونج.

أجهزة الأندرويد الحديثة تدعم ميزة الشحن فائق السرعة والتي تسمح بشكل رئيس بتدفق كميات أكبر من الطاقة للهاتف بدون ضرر على البطارية، مما يعني وصول نسبة الشحن إلى 100% في وقت قياسي.

مُعظم الشواحن السريعة توفر سرعة شحن حوالي مرة ونصف أسرع من الشواحن التقليدية، ولكن سوف تلاحظ ارتداد نسبة الشحن إلى 50% في وقت ضئيل، ولذلك تعتمد تلك الشواحن على إبطاء سرعة الشحن عند الوصول إلى 100% وذلك ضروري لمنع تلف الهاتف.

على الرغم من أنها آمنة، تلاحظ ارتفاع درجة حرارة الشواحن السريع وذلك لزيادة معدل نقل الطاقة بها.

4- البطاريات المدمجة في أغطية الهاتف

بدلًا من الطرق السابقة ربما تريد شراء غطاء للهاتف مزود ببطارية إضافية لحالات الطوارئ التي لا تستطيع الوصول لمكبس كهربائي فيها وشحن هاتفك.

يتراوح سعر البطاريات الخارجية الجيدة من 50-100 دولار للواحدة اعتمادًا على سعة البطارية وكفاءتها والتي سوف تجنبك الوقوع مع هاتف فارغ الشحن في موقف طارئ حيث أصبحت الهواتف الذكية ضرورة في هذه الأيام.

شئ أخير :

بينما كُل تلك النصائح قد صُممت لمساعدتك في الحصول على وقت إضافي لهاتفك مشحونًا عندما يكون الوقت عامل مهم، فنحن لا ننصح بجعل تلك الإرشادات قاعدة يومية .

ففي المجمل الشحن البطيء والمنتظم يحافظ على العُمر الافتراضي للبطارية بشكل أكبر من ضخ الطاقة بشكل سريع للبطارية في كل مرة تحتاج فيها للشحن.



