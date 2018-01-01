الانقلابيون يحتجزون 15 قاطرة مساعدات إنسانية



استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه في اليمن، عبدالرقيب فتح، احتجاز مليشيا الحوثي لـ15 قاطرة محملة بالمساعدات الاغاثية والإنسانية للمحتاجين في مدخل محافظة إب، وسط البلاد.

وعد فتح في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية، ا(الخميس)، هذا السلوك الذي تكرر مراراً، عملاً ارهابياً، منافياً لكل القوانين الدولية والإنسانية، محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن تردي الوضع الإنساني في المحافظات المحاصرة من قبلها.

ودعا الوزير اليمني المنظمات الدولية إلى الضغط على المليشيا الانقلابية بكل الوسائل والسبل للافراج عن الشحنات الاغاثية، وإدانة هذه الأعمال التي تقوم بها المليشيا بحق المساعدات الإنسانية، وتحميل المليشيات المسؤولية كاملة عن إعاقة العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات للمحتاجين.



