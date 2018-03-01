لماذا الروسيات والروس يغرقون تركيا عشقا فيها
مأرب برس - الأناضول
الجمعة 30 مارس - آذار 2018 الساعة 03 صباحاً

 

استقبلت تركيا العام الماضي، 4 ملايين و659 مليون سائح روسي، ما يشكل 11 بالمئة من إجمالي السياح الروس من الجنسين الذي قضوا إجازاتهم خارج البلاد.

وبحسب اتحاد مديري الفنادق والمؤسسات السياحية في البحر المتوسط، فقد أجرى 42 مليون سائح روسي لعطلهم خارج البلاد، ما يشكل زيادة بنسبة 24.1 % مقارنة بعام 2016.

وتوجه أغلب السياح الروس إلى تركيا وخصوصًا ولاية أنطاليا الساحلية على البحر المتوسط، حيث زادت نسبة السياح القادمين إلى تركيا بنسبة 453.2 % مقارنة بعام 2016.

وفي المرتبة الثانية في استقبال السياح الروس، بعد تركيا جاءت الصين، ألمانيا، تايلاند، إسبانيا، ثم إيطاليا.

 

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة اقتصاد
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال