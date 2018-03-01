لماذا الروسيات والروس يغرقون تركيا عشقا فيها

استقبلت تركيا العام الماضي، 4 ملايين و659 مليون سائح روسي، ما يشكل 11 بالمئة من إجمالي السياح الروس من الجنسين الذي قضوا إجازاتهم خارج البلاد.

وبحسب اتحاد مديري الفنادق والمؤسسات السياحية في البحر المتوسط، فقد أجرى 42 مليون سائح روسي لعطلهم خارج البلاد، ما يشكل زيادة بنسبة 24.1 % مقارنة بعام 2016.

وتوجه أغلب السياح الروس إلى تركيا وخصوصًا ولاية أنطاليا الساحلية على البحر المتوسط، حيث زادت نسبة السياح القادمين إلى تركيا بنسبة 453.2 % مقارنة بعام 2016.

وفي المرتبة الثانية في استقبال السياح الروس، بعد تركيا جاءت الصين، ألمانيا، تايلاند، إسبانيا، ثم إيطاليا.



