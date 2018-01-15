القوات التركية والجيش الحر يسيطران على جبل برصايا في عفرين

سيطر الجيش السوري الحر والقوات التركية اليوم الأحد على جبل برصايا الإستراتيجي شمال شرق عفرين شمالي سوريا، بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وشهدت المعارك جولات كر وفر منذ بداية عملية غصن الزيتون، بسبب التحصينات والأنفاق السرية التي أعدتها الوحدات هناك.

ويطل بورصايا على عدة مدن وقرى تركية على الحدود، إضافة إلى إشرافه التام على عفرين وإعزاز السوريتين.

وكان الجيش السوري الحر -المدعوم بالجيش التركي- تمكن في وقت سابق من السيطرة على قرية بيسكي ومعسكر لقوات حماية الشعب غرب عفرين، وهو ما يرفع إلى نحو عشرين عدد القرى التي سيطرت عليها قوات عملية غصن الزيتون من مجموع 360 قرية في ريف عفرين.

ومنذ بدء العملية العسكرية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستتجه شرقا نحو بلدة منبج الواقعة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد على بعد مئة كيلومتر تقريبا شرقي عفرين، حيث تنتشر القوات الأميركية لمنع الاشتباك بين القوات التركية والمقاتلين الذين تدعمهم واشنطن.