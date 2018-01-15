انقلابيو عدن يهددون الرئيس هادي بعد ساعات من توجيهاته بوقف إطلاق النار وعودة القوات العسكرية الى ثكناتها

قال ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في اليمن، اليوم الأحد، إن الأمور في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، ستخرج عن السيطرة، في حال تجاهل الرئيس عبدربه منصور هادي مطالبه بإقالة حكومة أحمد بن دغر.

وقال بيان للمجلس ”يدعو المجلس الرئيس هادي إلى تحكيم العقل والمنطق والاستماع إلى مطالب شعبه في الجنوب...وذلك بإقالة حكومة الفساد قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة“.

وجدد مطالبته دول التحالف العربي، لمواصلة مساعيها الرامية الى التهدئة في عدن.

وحمّل البيان الحكومة مسؤولية المواجهات التي جرت بين القوات الموالية له وقوات الحماية الرئاسية، و”منع المحتجين من الوصول الى ساحة العروض وإطلاق الرصاص الحي عليهم وقتل بعضهم وجرح آخرين“.

وقال إنه ”يتابع تطورات المشهد الناتجة عن اعتداء قوات تابعة لحكومة احمد عبيد بن دغر وبتوجيهات منه شخصياً ووزير داخليته، ضد شعبنا الذي خرج سلميا للتعبير عن مطالبه العادلة“.

وقال ”نؤكد على ان دعوتنا كانت واضحة ولا تحمل اَي طابع عسكري، وكانت احتجاجات الشعب سلميّه، لكننا فوجئنا فجر اليوم بانتشار قوات عسكرية تابعة لحكومة بن دغر الفاسدة وقد قامت بإغلاق الشوارع وإطلاقها النار على المحتجين سلمياً واراقت دمائهم الطاهرة والبريئة“.

وأشار إلى أن ”إطلاق النار على المحتجين، دفع بالشعب ومعه قوات الأمن الى التدخل لحماية المواطنين المحتجين سلمياً ضد فساد وفشل الحكومة“.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد طلب من قواته وقف إطلاق النار فورا في مدينة عدن الجنوبية حيث تخوض هذه القوات منذ صباح الأحد مواجهات دامية مع قوات حليفة مؤيدة للانقلابيين الجنوبيين.

وافاد بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء أن طلب هادي وقف إطلاق النار يأتي بناء على محادثات أجراها مع قيادة التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية.

وجاء في البيان أن على “جميع الوحدات العسكرية وقف إطلاق النار فورا، وان تعود جميع القوات إلى ثكناتها، وإخلاء المواقع التي تم السيطرة عليها صباح اليوم من جميع الأطراف دون قيد أو شرط”.

وسيطر الانقلابيون في جنوب اليمن الأحد على مقر الحكومة المعترف بها دوليا في عدن اثر مواجهات دامية مع القوات الموالية للسلطة سقط فيها 15 قتيلا هم ثلاثة مدنيين و12 عسكريا ومسلحا من الطرفين.

واندلعت المواجهات بين القوات الحكومية والقوات المؤيدة للانقلابيين المعروفة باسم “الحزام الامني” بعدما حاولت وحدات تابعة للقوات الحكومية منع متظاهرين انفصاليين من دخول وسط المدينة للاعتصام.

ويحتج هؤلاء على الأوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يمثلهم سياسيا، اسبوعا للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد.

وحذر المجلس في بيان الاحد الماضي من انه إذا لم يقم هادي بتغييرات في حكومته، فان الانفصاليين سيستخدمون الشارع لاسقاط هذه الحكومة المعترف بها دوليا. وانتهت المهلة الزمنية صباح الأحد.