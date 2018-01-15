المخلافي يكشف خيارات الحكومة امام السلام القادم

اكد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن الحكومة تتمسك بخيار السلام العادل والمستدام كمخرج وحيد للبلاد وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

وقال "أن السلام يحتاج إلى طرفين لتحقيقه ولن يتأتَّى ذلك مع طرف لا يُؤْمِن بالسياسة أو التفاوض كميليشيا الحوثي واتضح ذلك على مدى المشاورات السابقة التي جرت في جنيف ثم بييل وآخرها في الكويت والتي وافقت خلالها الحكومة على جميع مقترحات الامم المتحدة والمبعوث الدولي ولم يوافق الحوثيون على أيٍ منها لأنهم لا نية لديهم ولا رغبة في تحقيق السلام ".

واضاف "لقد رفضت المليشيا كل ما قدمه لهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة واستفادتهم من الوضع القائم حيث يجبون الأموال من المواطنين ولا يلتزمون تجاههم بشيء .

وأكد وزير المخلافي أن الحكومة تعمل جاهدة في المناطق المحررة على تطبيع الأمور فيها وتحسين الخدمات وإصلاح البنية التحتية التي دمرها الانقلاب .

وأضاف المخلافي "رغم كل ذلك تظل يد الحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ممدودة للسلام لان خيارها هو السلام الكفيل بوقف الحرب وعودة الامن والاستقرار الى كافة ارجاء الوطن".

كان ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مدير مركز نوريف (NOREF )النرويجي لتسوية النزاعات الدولية الدكتور هنريك ثون حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ ".