حصري.. تفاصيل الوضع في عدن والمناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية وقوات المتمردين

قال شهود عيان لـ«مأرب برس»، ان قوات الحماية الرئاسية تحكم سيطرتها على عموم انحاء مديريتي كريتر ودار سعد بشكل كامل بمدينة ( جنوب البلاد).

وأوضح الشهود ان قوات من الحماية الرئاسية تسيطر ايضا على مفرق جولة العاقل وصولا إلى معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية.

وأشاروا الى منطقة العريش وصولا إلى جولة خفر السواحل تسيطر عليها قوات من الحماية الرئاسية وصولا إلى العلم مرورا بطريق المجاري وصولا إلى دار سعد.

وأكد الشهود بسط ألوية الحماية الرئاسية سيطرتها أيضا على الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج.

وعن المناطق التي تسيطر عليها قوات الانقلابيين الجنوبيين، قالت مصادر عسكرية وشهود عيان ان «قوات من اللواء الأول مشاه التابع لعيدروس الزبيدي تسيطر على المنطقة التي تبدأ من أمام جمعية الهلال الاحمر إلى جولة فندق عدن وصولا إلى ادارة امن عدن».

وأشارت الى ان مجاميع مسلحة تابعة لعيدروس تسيطر على حي السعادة وصولا إلى حي اكتوبر وصولا إلى جولة الرحاب، مؤكدة ان قوات من الحزام الامني التابع العيدروس والامارات تسيطر على مفرق خفر السواحل بحي العريش، وحي الشعب وصولا إلى البريقة، والمعلا والتواهي.

الى ذلك، نفت قيادة اللواء الرابع حماية رئاسية صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط اللواء الرابع حماية رئاسية بيد قوات الحزام الامني.

وقال قائد قوات الحماية الرئاسية العميد مهران القباطي في تصريح صحفي ان اللواء بسط سيطرته على دار سعد بشكل كامل بتعاون لواء النقل، مشيرا الى ان قوات اللواء سيطرت على عدد من الاطقم التابعة للحزام الامني عقب اشتباكات مسلحة.

مصادر عسكرية اكدت لـ«مأرب برس»، ان قوات الحماية الرئاسية اعتقلت نحو 50 مسلحا من قوات الحزام الأمني التابع للامارات، مشيرة الى أن قتلى وجرحى سقطوا غالبيتهم من قوات الحزام الأمني.