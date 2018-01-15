تعز تعيد الحوثيين الى إب (جثثا هامدة)
مأرب برس -خاص
الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

معارك تعز

اكدت مصادر طبية في محافظة إب لمأرب برس ان مستشفى الثورة العام المدينة استقبل اكثر من مائة جريح لمسلحي مليشيا الحوثي يوم امس السبت قادمين من جبهة تعز في حين وصل عشرات الجثث إلى ثلاجات الموتى في أكثر من مشفى ومنها ثلاجة الثورة.

واعلن المستشفى حالة الطوارئ في جميع اقسامه الذي سبق وأن امتنع عن استقبال اي حالات مرضية للمواطنين وخصص لجرحى المليشيات .

 ونتيجة لسوء الوضع الصحي للكثير منهم واصاباتهم الحرجة تم ارسال اكثر من نصفهم الى مشافي صنعاء وذلك في منتصف الليلة الماضية .

وكانت مشاف أخرى بمدينة القاعدة قد استقبلت عشرات الجرحى للحوثيين منذ انطلاق العمليات العسكرية بمحافظة تعز المجاورة .

وما زال تدفق الجرحى مستمر حتى اليوم بالوقت الذي تنشط الجماعة باستقطاب الأطفال وزجهم الى محارق الموت العبثية دفاعا عن أوهام ومزاعم عبدالملك الحوثي.

 

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