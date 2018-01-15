تعز تعيد الحوثيين الى إب (جثثا هامدة)

اكدت مصادر طبية في محافظة إب لمأرب برس ان مستشفى الثورة العام المدينة استقبل اكثر من مائة جريح لمسلحي مليشيا الحوثي يوم امس السبت قادمين من جبهة تعز في حين وصل عشرات الجثث إلى ثلاجات الموتى في أكثر من مشفى ومنها ثلاجة الثورة.

واعلن المستشفى حالة الطوارئ في جميع اقسامه الذي سبق وأن امتنع عن استقبال اي حالات مرضية للمواطنين وخصص لجرحى المليشيات .

ونتيجة لسوء الوضع الصحي للكثير منهم واصاباتهم الحرجة تم ارسال اكثر من نصفهم الى مشافي صنعاء وذلك في منتصف الليلة الماضية .

وكانت مشاف أخرى بمدينة القاعدة قد استقبلت عشرات الجرحى للحوثيين منذ انطلاق العمليات العسكرية بمحافظة تعز المجاورة .

وما زال تدفق الجرحى مستمر حتى اليوم بالوقت الذي تنشط الجماعة باستقطاب الأطفال وزجهم الى محارق الموت العبثية دفاعا عن أوهام ومزاعم عبدالملك الحوثي.

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