عاجل: الرئيس الجنوبي الأسبق يدعو لوقف الحرب في عدن ويكشف عن رؤيته لحل الأزمة

طالب الرئيس الجنوبي الاسبق علي ناصر محمد، الحكومة الشرعية وقوات «عيدروس الزبيدي» بالعودة للحوار، وأن لا يتحولوا إلى متعهدين لهذه الحروب.

وأكد علي ناصر في بيان وصل «مأرب برس» نسخة منه، ان «إسقاط حكومة بن دغر لن تحل مشكلة الوطن والمواطن ولا اي حكومة اخرى ستاتي بعدها يمكن لها أن تحل الأزمة، ما لم يوجد حل شامل في اليمن شمالا وجنوبا».



وطالب المجتمع الاقليمي والدولي لعقد مؤتمر عاجل من اجل وقف الحرب التي ستدخل عامها الرابع، مشيرا الى ان تجار الحروب لايريدون نهاية لها.

كما طالب بتشكيل قيادة جديدة، وحكومة وحدة وطنية توافقية، وسحب كافة اسلحة المجاميع المسلحة، وتسليمها لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، وقيام دولة اتحادية من اقليمين لفترة مزمنة، وإعطاء الشعب في الجنوب حقه في تقرير مصيره بنفسه.