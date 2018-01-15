غرفة عمليات للتبليغ عن المتلاعبين بأسعار الغاز المنزلي في 8 محافظات
مأرب برس -تغطيات
الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

تتجه الحكومة الشرعية لإيقاف تلاعب الحوثيين بمادة الغاز المنزلي حيث تتاجر فيه بالسوق السوداء وترفع اسعاره على المواطنين.

في هذا الصدد شكل محافظو إقليمي تهامة وآزال غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع الشركة اليمنية للغاز، لضبط أسعار مادة الغاز المنزلي في المحافظات التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وعقدت السلطات المحلية المشاركة مؤتمرا صحفيا اليوم بمارب لاطلاع الرأي العام على نتائج اجتماعاتهم مع وزارة النفط ممثلة بشركة الغاز ومقرها الرئيس مأرب.

ودعا الدكتور صالح سميع رئيس المجلس التنسيقي لإقليم تهامة مواطني محافظته والمحافظات غير المحررة للقيام بواجبهم في رصد المخالفين والتبليغ عنهم ورفع الشكاوى عبر عناوين سيتم الاعلان عنها.

وقرر المجتمعون وضع حد لما وصفوه بالإجرام، مؤكدين أنهم سيقومون بضبط المخالفين وتوقيف محطاتهم. وفقا لرصد غرفة العمليات وشكاوى المستفيدين.

ونتج عن الاجتماعات المكثفة للجهات ذات العلاقة ربط كافة التعاملات المتعلقة بالغاز، بالسلطات المحلية في المحافظات المذكورة وممثليها ومندوبيها في مأرب، وتبليغ كافة المحطات بذلك.

ووفقا للبيان تتحمل السلطات المحلية لمحافظات (المحويت والحديدة وريمة وحجة وصنعاء وذمار وعمران وصعدة) بالإضافة إلى شركة الغاز مسئولية الرقابة والإشراف على الكميات الموردة والمستهلكة.

وحمل البيان مليشيا المتمردين مسؤولية إحداث أي خلل في إجراءات وصول المادة الى المواطنين بأكثر من سعرها الرسمي.

 

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